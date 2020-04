Dan-Axel Zagadou sofreu uma lesão nos ligamentos, no treino desta terça-feira, informou o Borussia Dortmund.



O internacional francês sub-21 danificou o ligamento colateral do joelho esquerdo e «irá trabalhar na sua recuperação nas próximas semanas», de acordo com o clube.

O Borussia acrescenta que Zagadou vai trabalhar com o staff médico e devido à situação provocado pela pandemi Covid-19 admite que o francês ainda possa jogar no que resta de temporada.