Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern Munique, veio a público defender o acordo alcançado pelo clube bávaro com a empresa ligada ao turismo do Ruanda «Visit Rwanda», anunciada no último domingo.

Recorde-se que no ano passado, o clube germânico colcoou fim à parceria com a Qatar Airways e essa decisão, de acordo com alguns jornais alemães, esteve relacionada com os vários protestos promovidos pelos adeptos face à imagem da companhia aérea, particularmente em relação aos diretos humanos no país que organizou o último Campeonato do Mundo.

Ora, na última terça-feira, choveram críticas por parte do Observatório dos Direitos Humanos (Human Rights Watch, ou simplesmente HRW), por à semelhança do Qatar, se tratar de um país ditatorial que não respeita os Direitos Humanos.



Em declarações à agência «Deutsche Presse-Agentur», Wenzel Michalski, diretor do HRW da Alemanha, defende que o Ruanda é uma má escolha para a parceria do Bayern, uma vez que o país é conhecido pelo seu desrespeito em relação aos direitos humanos, e que a Frente Patriótica Ruandesa (RPF), o partido que governa o Ruanda, foi acusada pelo HRW de ter como alvo indivíduos considerados uma ameaça para o governo. As acusações incluem violações dos direitos a um julgamento justo, à liberdade de expressão e à privacidade. Outros relatórios da Amnistia Internacional legam desaparecimentos forçados, tortura e uso excessivo da força.

«Aqueles que pensavam que o Bayern mudaria de patrocinador por questões de direitos humanos ficaram agora desapontados. A parceria atual com Ruanda também é uma escolha muito má», acrescentou Michalski.

Esta quarta-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação do novo diretor desportivo, Christoph Freund, Jan-Christian Dreesen justificou o envolvimento com «Visit Rwanda», explicando que uma parceria no continente africano é estratégia de internacionalização da marca Bayern Munique.

«Não escondemos a nossa parceria com Ruanda; pelo contrário, sempre a encaramos de forma aberta. Um dos motivos subjacentes é vermos África como um continente de oportunidades. Não somos os primeiros nem seremos os últimos a iniciar colaborações em África. Uma maior presença neste continente é parte da nossa estratégia de internacionalização», disse o dirigente de 55 anos.

Dreesen diz ainda ter ouvido as críticas, afirmando que foi feita uma «investigação detalhada»

«Há grande pobreza lá, mas está a ser feito trabalho para desenvolver prosperidade económica», defendeu.

O líder do Bayern salientou ainda que, também a própria Alemanha mantém parcerias com o país africano há mais de 60 anos. O Chanceler Olaf Scholz visitou o Ruanda em 2022 e que também existe uma parceria climática de desenvolvimento com o país.