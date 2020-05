Final de loucos na partida de encerramento da 27.ª jornada da Bundesliga entre Colónia e Fortuna Dusseldorf. O conjunto forasteiro esteve a vencer por 2-0 até ao minuto 88 e deixou-se empatar já no período de descontos (2-2).



O primeiro golo da partida foi anotado já no final da primeira parte por Karaman. O avançado recebeu de Skrzybski dentro da área e atirou para o 1-0.



No arranque da segunda parte o Colónia desperdiçou uma soberana ocasião para igualar a contenda. Uth falhou uma grande penalidade, permitindo a defesa a Kastenmeier. Se a tarde não estava fácil para a equipa da casa, pior ficou quando Skrzybski assistiu Thommy para o 2-0.



No entanto, e ao contrário da semana passada em que se deixou empatar depois de estar na frente do marcador por dois golos de diferença, o Colónia encontrou forças para reduzir ao minuto 88. O duo que saltou do banco para a meia hora final, Drexler e Modeste, fabricaram o empate: o alemão cruzou e o francês cabeceou para o 2-1.



No segundo dos quatro minutos de desconto, Drexler voltou a cruzar da direita e desta feita surgiu Córdoba a voar entre os defesas adversários e a desviar para o 2-2 final.



O empate penaliza o Fortuna Dusseldorf, primeira equipa em zona de descida, agora com 24 pontos e a três da salvação. Por sua vez, o Colónia segue tranquilamente no 10.º posto.