O Borussia Dortmund arrancou o campeonato alemão com um empate e já há um caso a marcar o início de temporada do clube. Após o 3-3 na visita ao St. Pauli, o pai de Jobe Bellingham confrontou o diretor desportivo no túnel de acesso aos balneários e mostrou-se insatisfeito pela substituição do filho ao intervalo.

Mark e Denise Bellingham, pais de Jobe e também de Jude, que alinha no Real Madrid, foram autorizados pela equipa de segurança do estádio a entrar na zona do túnel, após a partida. O pai não escondeu o desagrado junto a Sebastian Kehl, não só pela substituição de Jobe, mas também pelo estilo de jogo que a equipa apresentou.

Após o incidente, o diretor desportivo do Dortmund sublinhou que os assessores, empresários e familiares dos jogadores estão proibidos de entrar na zona dos balneários.

«Estamos todos desapontados com o resultado. No entanto, a área de jogos é e continua reservada para jogadores, equipa técnica e direção, não para familiares e assessores. Isto não vai acontecer novamente. Informamos claramente todos os envolvidos sobre isso», disse Kehl, sem mencionar o nome da família Bellingham.

O Dortmund estabeleceu uma relação de confiança com a família há vários anos e a presença no túnel não seria estranha, mas o clube não gostou do comportamento do pai no último sábado. Ainda assim, o clube alemão garante que o incidente «não é um problema».

«Contratámos o Jobe Bellingham porque construímos uma relação de confiança com os pais ao longo dos anos. Agora, a família veio especialmente para o primeiro jogo do filho na Bundesliga e queria encontrar-se com o Jobe depois do jogo», disse Lars Ricken, dirigente do Dortmund, ao Sky90 - The Football Debate.

«Eles ficaram no corredor do balneário e tiveram uma conversa com o Sebastian, o que, no entanto, não é um problema, dada essa relação. No futuro, porém, garantiremos que apenas jogadores, treinadores e quaisquer dirigentes tenham acesso ao vestiário, para que não tenhamos mais problemas e que existam estas notícias. Mas foi tudo resolvido, sem drama», acrescentou.

Jobe Bellingham, de 19 anos, foi contratado esta época ao Sunderland e já tinha participado no Mundial de Clubes. O médio custou cerca de 30 milhões de euros ao Dortmund.