A Liga Alemã de Futebol (DFL) decidiu suspender a Bundesliga com efeitos imediatos até 2 de abril, anunciou o organismo em comunicado.



Em comunicado, a DFL informa que a decisão foi tomada esta sexta-feira perante novas infeções da pandemia do novo coronavírus e em virtude de suspeitas relacionadas com equipas do primeiro e segundo escalão do futebol germânico.



Assim, a Bundesliga junta-se a grande maioria dos campeonatos europeus que estão suspensos. Lembre-se que esta sexta-feira, a Liga Alemã de Futebol tinha garantido que os encontros do fim de semana iriam realizar-se à porta fechada.



Nach aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus: #DFL beschließt Verlegung des 26. Spieltags der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/1YLxW9rcco pic.twitter.com/9jJaADVEtC — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020