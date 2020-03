Ainda não é oficial mas está praticamente garantido: a Bundesliga não voltará antes de 30 de abril, pelo menos.



Essa é, pelo menos, a recomendação que saiu da reunião que os diretores da Liga alemã mantiveram hoje, por videoconferência, e que os 36 clubes profissionais alemães devem aprovar em Assembleia já na próxima 3.ª feira, 31 de março.



Alexander Wehrle, um dos nove membros da direção da Liga que participou na reunião afirmou que «a curto prazo, não é possível pensar em treinos de equipa e, por isso, nem em competição desportiva normal».



Este responsável da Liga acrescentou ainda que, com o dilatar do prazo de paragem no futebol alemão, os clubes têm mais tempo para organizar de forma ponderada a sua planificação desportiva.



Inicialmente o prazo de paragem de todas as atividades no futebol profissional alemão foi fixado até 2 de abril, mas o avanço da pandemia no país levou a que os responsáveis da Liga percebessem que seria impossível reatar as competições tão cedo.



Para essa constatação contribuiu o facto de a Alemanha ser nesta altura o quinto país do mundo com mais número de casos positivos do novo Coronavírus, com quase 33 mil pessoas infectadas.

A pandemia da Covid-19 já provocou 156 mortes em solo germânico.



Mesmo com o surto sem fim à vista, a Liga quer concluir a competição, já que faltam cumprir nove das 34 jornadas da prova que deverá ser reatada com jogos à porta fechada como medida preventiva para impedir a propagação do novo Coronavírus.



A pandemia e a consequente paragem das competições vieram colocar em banho-maria a assinatura por parte da Liga Alemã de um novo contrato de direitos televisivos quando que estava previsto ser assinado em maio e o processo acabou por ser adiado para junho.