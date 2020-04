Por causa da pandemia da covid-19, em 2020 não haverá Oktoberfest, nem festas de San Fermín, dois eventos que levavam multidões a Munique, na Alemanha, e a Pamplona, em Espanha, respetivamente.

O Festival da Cerveja de Munique, mais conhecida por Oktoberfest, estava marcado para o período entre 19 de setembro e 04 de outubro e foi esta terça-feira cancelado.

O município de Munique e a região da Baviera «concordaram que os riscos eram demasiado grandes», já que o evento recebe habitualmente mais de seis milhões de visitantes, um terço dos quais estrangeiros e, sobretudo, asiáticos, disse o chefe de governo do estado regional da Baviera, Markus Söder.

«Decidimos, por isso, que o Festival da Cerveja não se realiza este ano», acrescentou.

Marcus Söder referiu que o regresso do evento, um dos maiores do mundo, só deverá acontecer quando houver uma vacina disponível contra o coronavírus, já que «é impossível que uma festa destas, que vive da proximidade» estabeleça regras de distanciamento entre os visitantes.

O presidente do município de Munique, Dieter Reiter, considerou que se está a viver «um período triste» e referiu que a capital da Baviera terá «um défice significativo», já que a Oktoberfest geral cerca de 1,2 mil milhões de euros de lucro. «Hotéis, restaurantes e táxis terão menos dinheiro nas carteiras», alertou.

Em Espanha, as autoridades anunciaram também o cancelamento das festas de San Fermín, em Pamplona.

O evento, que decorre todos os anos entre 6 e 14 de julho, leva à cidade 1,45 milhões de pessoas, muitas delas turistas, para verem as largadas de touros nas ruas e correrem à frente dos animais pelas ruas estreitas.

Tradição local, é apenas a quinta vez na história que as festas são canceladas. Não tiveram lugar em 1937 e 1938 (por causa da Guerra Civil), em 1978 (após a morte de um estudante numa manifestação pela amnistia aos presos da ETA), em 1997 (devido ao assassinato do verador do PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco), recorda o jornal El Mundo.