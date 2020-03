Os jogadores do Borussia Mönchengladbach e a equipa técnica liderada por Marco Rose vão ter um corte no salário enquanto durar a pandemia de Covid-19, uma medida que partiu dos próprios futebolistas, anunciou o clube alemão.

«Os jogadores abordaram o clube com a oferta de cortes de salários voluntários e logo equipa técnica, diretores e executivos do clube se uniram à ideia. Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Estamos juntos pelo Borussia nos bons e nos maus momentos», afirmou o diretor desportivo, Max Eberl, no sítio oficial do clube na Internet.



De resto, já o diretor executivo do Mönchengladbach,Stephan Schippers, já tinha referido que, devido ao novo coronavírus, a Bundesliga e os seus clubes estão a passar pela pior situação financeira dos últimos 20 anos, devido à perda de receitas com público, direitos televisivos e patrocínios. Só no encontro ante o Colónia, jogado à porta fechada, o Borussia deixou de receber dois milhões de euros em receitas.

