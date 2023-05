O Darmstadt está de regresso à Bundesliga, seis anos depois.

Um golo de Phillip Tietz garantiu a vitória sobre o Magdeburgo (1-0), nesta sexta-feira, e lançou a festa da subida de divisão, com mais de 17 mil adeptos nas bancadas.

O lance foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas depois validado com recurso ao VAR.

No final do encontro houve invasão de campo pacífica para festejar a quarta subida do clube ao principal escalão do futebol germânico.