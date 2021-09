Erling Haaland é um daqueles casos raros que vai de promessa a certeza do futebol mundial de forma quase instantânea.

A facilidade que tem para marcar golos que começou por mostrar no Salzburgo e que comprovou de forma inequívoca no Borussia Dortmund faz com que o seu nome seja apontado aos mais altos voos.

O Dortmund tem, por isso, de conviver com os constantes rumores do interesse dos clubes mais poderosos do mundo no concurso do avançado norueguês.

Ainda assim, Hans-Joachim Watzke, CEO do clube alemão garante que o clube não precisa de o vender nos próximos mercados de transferências, ao contrário do que vê difundido em vários meios.

«Ainda não decidimos se vamos vender Haaland. Já vi muita gente a dizer que temos de vender porque estamos na bolsa de valores, mas isso é uma conversa de m****», começou por dizer, em entrevista ao canal Sport1.

«A decisão de algum jogador ser vendido é feita única e exclusivamente pela administração», garantiu.