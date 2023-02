Não é muito habitual, mas Willi Orban tem falhado os últimos treinos do Leipzig (e pode falhar o jogo frente ao União de Berlim, no sábado) porque está a preparar-se para doar células estaminais a um doente que tem cancro no sangue.

O internacional húngaro foi titular na partida de sábado frente ao Colónia, mas desde então está afastado dos relvados, uma vez que tem estado a receber injeções para aumentar o número de células estaminais no sangue, para preparar a cirurgia que decorrerá esta quarta-feira, em Dresden.

Inscrito como dador de medula óssea desde 2017, o defesa-central de 30 anos diz que não hesitou quando soube que tinha sido dado como doador para um paciente.

«Claro que fiquei um pouco surpreendido quando recebi a informação de que era um possível doador. Mas soube logo que queria fazer esta doação diretamente. É uma oportunidade para salvar uma vida humana com muito pouco esforço para mim – nem há outra opção. Espero sinceramente que a minha opção possa ajudar a curar completamente o destinatário», afirmou, aos meios do Leipzig.

«Claro que é possível que eu perca o jogo com o União de Berlim, mas apesar de todas as minhas ambições desportivas, nesse momento isso é secundário. E quem me conhece sabe que farei de tudo para voltar o mais rápido possível à equipa. Gostaria que mais pessoas se inscrevessem como doadores de medula óssea, o meu exemplo mostra que o registo faz todo o sentido», concluiu.