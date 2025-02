O Borussia Dortmund goleou por 6-0 na receção ao Union Berlim, este sábado, num jogo da 23.ª jornada do campeonato alemão, que ficou marcado pelo poker de Serhou Guirassy.

Depois de afastar o Sporting da Liga dos Campeões, a equipa comandada por Niko Kovac adiantou-se no marcador graças a um autogolo do defesa-central Diogo Leite (25m). Ao azar do português, seguiram-se quatro golos de Guirassy (40m, 75m, 80m e 83m) e outro de Maximilian Beier (89m), que fechou as contas da partida.

Com esta vitória, o Dortmund sobe ao 10.º lugar, com 32 pontos, a cinco da zona de acesso às competições europeias. Já o conjunto de Berlim, é 13.º, com 24 pontos.