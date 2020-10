Após duas derrotas seguidas, o Borussia Dortmund voltou aos triunfos. Com Guerreiro de início, o conjunto de Favre goleou o Friburgo por 4-0, num encontro referente à 3.ª jornada da Bundesliga.



Após trinta minutos aquém, o inevitável Erling Braut Haaland colocou a equipa da casa em vantagem. O norueguês fugiu à defesa contrária e atirou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Muller. Logo a abrir a segunda metade, Emre Can marcou na sequência de um canto de Reyna e deixou o Dortmund confortável.



Depois do 2-0, os vice-campeões germânicos abriram o livro e Haaland voltou a marcar. Num lance de contra-ataque puro, o prodígio nórdico fugiu à defesa do Friburgo e bateu o guarda-redes do Friburgo com classe. Não satisfeito, Haaland assistiu Passlack para o 4-0 final.



Por sua vez, o Eintracht Frankfurt venceu com reviravolta o Hoffenheim. Depois da goleada ao Bayern Munique, a equipa forasteira precisou de 18 minutos para marcar por intermédio de Kramaric. A resposta da formação de Adi Hutter chegou na segunda parte e teve a dupla Dost e André Silva em destaque. O holandês assistiu Kamada para o empate (54m) e marcou ele próprio o 2-1 a passe do internacional português.



Nota para o empate do Bayer Leverkusen em Estugarda (1-1), para o triunfo pela margem mínima do Werder Bremen na receção ao Arminia Bielefeld e para a vitória do Monchengladbach em casa do Colónia (3-1).