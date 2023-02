O Borussia Dortmund segue imparável após a pausa de inverno. O conjunto de Edin Terzic venceu por 1-0 no terreno do Hoffenheim e alcançou a nona vitória consecutiva em todas as provas.



Raphael Guerreiro foi titular na partida da 22.ª jornada da Bundesliga decidida por Julian Brandt. O internacional alemão marcou um golo caricato com as costas após um livre de Marco Reus. Na segunda parte o Dortmund ainda teve um golo anulado Wolf após recurso ao VAR.



Ainda assim, o triunfo não fugiu ao Dortmund que se isolou de forma isolada no topo da classificação e fica à espera do resultado do Bayern Munique-Union Berlim deste domingo.



Quem está quatro pontos do topo da tabela é o Leipzig. Após o empate com o City, a formação de Marco Rose regressou às vitórias na receção ao Eintracht Frankfurt (2-1).



Buta e André Silva assistiram do banco de suplentes aos dois golos do Leipzig na primeira parte. Forsberg e Werner foram os protagonistas dos dois golos da equipa da casa: o alemão fez o 1-0 a passe do sueco e os papéis inverteram-se no 2-0.



Um minuto depois de ter entrado, aos 61, Aurélio Buta assistiu Sow para o 2-1 final. André Silva entrou aos 69 minutos e ajudou o Leipzig a conservar a vantagem.



Nos outros jogos desta tarde, o Hertha bateu em Berlim o Augsburgo por 2-0 enquanto o Wolfsburgo foi a Colónia vencer por 2-0. Por sua vez, o Werder Bremen recebeu e venceu o Bochum por 3-0.