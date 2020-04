O futuro do futebol alemão pode estar em risco se as competições não regressarem no próximo mês. Quem é o diz é Hans-Joachim Watzke, diretor-executivo do Borussia Dortmund, numa altura em que a Liga alemã e os clubes aguardam luz verde da chanceler alemã, Angela Merkel, e das autoridades germânicas, para retomar os campeonatos.

«Trata-se de salvar o futebol, nem mais nem menos. Se não jogarmos nos meses seguintes, toda a Bundesliga entrará em colapso. Já não vai existir da mesma forma que conhecemos», disse o dirigente à Sky Sports News.

Watzke mostra-se extremamente preocupado com a saúde financeira de vários clubes e defende o fim das provas em curso até dia 30 de junho. Só assim os clubes garantem o encaixe de cerca de 300 milhões de euros relativos aos direitos televisivos.

De acordo com a revista alemã Kicker, 13 dos 36 clubes da primeira e da segunda liga estão à beira da falência. Werder Bremen e Schalke já admitiram que suas finanças foram seriamente afetadas pela crise do novo coronavírus.

Apesar da indefinição em torno do retorno das competições, na primeira semana de abril, alguns clubes recomeçaram os treinos, ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos, entre os quais o campeão Bayern Munique, o Eintracht Frankfurt, o Wolfsburgo, o Leipzig e o Borussia Dortmund.