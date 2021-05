O Eintracht Frankfurt garantiu a contratação de Fabio Blanco.



Numa nota divulgada no site oficial, o clube alemão refere que assegurou a contratação de um dos maiores talentos do futebol espanhol».. Formado no Valência, o extremo espanhol muda-se para a Alemanha como um jogador livre.



Fabio Blanco, de 17 anos, assinou um contrato com o clube alemão válido por dois anos com outro de opção.