Julian Nagelsmann foi despedido do comando do Bayern Munique em março, uma decisão que surpreendeu muita gente, inclusive João Cancelo. Nem treinador nem os seus representantes esconderam a surpresa quando souberam da notícia.



«Estava num restaurante em Colónia com o Carsten Maschmeyer e com o ator Jan-Losef Liefers. Estávamos a beber uma garrafa de vinho quando recebi uma chamada de uma jornalista que me disse: "Foram rápidos com o Julian". Não percebi, mas o jornalista disse-me de seguida: "Ainda não sabes? O Julian foi despedido e o Tuchel é o novo treinador"», começou por contar Volker Struth, em declarações ao BILD.



«Recebemos mais e mais mensagens ao longo da noite e depois contactámos o Julian. Ele ainda não sabia de nada e quando soube, disse: "Estás a brincar comigo?"», acrescentou.



Foi, de resto, o empresário de Nagelsmann quem contactou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic.



«Uma ou duas horas depois, a densidade de informação era tal que o Sascha Breese contactou o Salihamidzic e perguntou-lhe por WhatsApp se havia algo que precisávamos de saber. E ele perguntou se podíamos passar no escritório de Sabener Straße [centro treinos do Bayer] no dia seguinte. Aí percebemos que algo se passava», lembrou.



Volker Struht confirmou ainda que o técnico alemão de 35 anos recusou suceder a Graham Potter no comando do Chelsea.



«Posso confirmar que o Chelsea foi rápido a ligar [após a saída do treinador do Bayern]. Existiram algumas conversas por telefone. Nagelsmann tomou a decisão correta em não ir para o Chelsea. É um clube que está numa fase complicada. Além disso, a política de contratações criou expetativas que têm de ser cumpridas. Houve também outros problemas. Nagelsmann era a opção número um. Acredito que se ele quisesse, estaria a treinar o Chelsea», revelou.