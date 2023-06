O Estugarda vai jogar no principal escalão do futebol alemão em 2023/24.



Depois do triunfo por 3-0 na primeira mão, o conjunto de Sebastian Hoeneß ainda apanhou um pequeno susto na visita à segunda maior cidade da Alemanha, mas triunfou por 3-1 no play-off da Bundesliga.



Apesar de novo desaire, o Hamburgo, do luso-alemão Daniel Fernandes, ainda sonhou com a recuperação quando Kittel fez o 1-0 aos seis minutos. Os forasteiros tentaram responder de seguida e chegaram mesmo a marcar, mas o golo de Guisarry acabou anulado por fora de jogo.



Na segunda parte, o Estugarda confirmou a superioridade face ao emblema do segundo escalão e deu a volta ao marcador graças a um bis do francês Enzo Millot. Foi já com Tiago Tomas em campo (entrou aos 67 minutos enquanto Gil Dias não foi opção) que o clube da Bundesliga chegou ao 3-1 final por intermédio de Silas, aos 90+7.



Ainda não foi desta que o Hamburgo regressou à Bundesliga - o clube desceu à segunda divisão em 2018.