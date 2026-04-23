Mathias Pereira Lage, extremo de 29 anos que chegou a representar a seleção sub-21 portuguesa, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O St. Pauli, clube onde o atleta luso atua, confirmou a lesão do jogador.

Embora o tempo de paragem não tenha sido divulgado, Mathias Pereira Lage vai falhar o que resta jogar esta temporada devido à gravidade da lesão.

Esta época, o internacional jovem por Portugal soma dois golos e duas assistências em 28 jogos ao serviço do 16.º classificado da Bundesliga.