Internacional
Há 1h e 11min
Extremo português sofre lesão grave no joelho esquerdo
Rotura do ligamento cruzado anterior obriga Mathias Pereira Lage a parar nos próximos meses
AL
Rotura do ligamento cruzado anterior obriga Mathias Pereira Lage a parar nos próximos meses
AL
Mathias Pereira Lage, extremo de 29 anos que chegou a representar a seleção sub-21 portuguesa, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O St. Pauli, clube onde o atleta luso atua, confirmou a lesão do jogador.
Embora o tempo de paragem não tenha sido divulgado, Mathias Pereira Lage vai falhar o que resta jogar esta temporada devido à gravidade da lesão.
Esta época, o internacional jovem por Portugal soma dois golos e duas assistências em 28 jogos ao serviço do 16.º classificado da Bundesliga.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS