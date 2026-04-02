Fábio Silva deu uma entrevista à Sky Sports alemã em que aborda a ambição de jogar pela Seleção Nacional portuguesa. Tendo em retrospetiva a temporada no Borussia Dortmund e no futuro próximo uma possível chamado ao Mundial 2026, o avançado falou sobre a competitividade na Seleção.

«Em Portugal, temos muitos bons jogadores com muita qualidade. É difícil para o selecionador decidir quais os jogadores a convocar. Tenho de aceitar isso e fazer as coisas que posso controlar, que é o dia a dia que tenho aqui no Dortmund», afirmou.

«Estou muito feliz neste clube, que confia em mim e que me quis cá ter. Tenho ambição e quero estar na Seleção Nacional, mas o que posso controlar é o meu treino diário aqui, para melhorar e render nos jogos. As coisas acontecem mais cedo ou mais tarde por si mesmas», acrescentou.

Fábio Silva, de 23 anos, cumpre a primeira temporada no Borussia Dortmund, tendo sido contratado em definitivo ao Wolverhampton, por 22,5 milhões de euros. Tem dois golos marcados em 32 jogos.

«Acho que estou a fazer um bom trabalho. Claro que as pessoas olham muito para os números, hoje o futebol é tudo sobre números, já não tanto para o rendimento ou a forma como se joga. Não gosto muito disso. Nos jogos em que estive no onze inicial tive bons números. As pessoas veem o que posso dar à equipa. Tento sempre usar a minha energia, marcar golos, fazer assistências e ajudar os colegas tanto no trabalho ofensivo como defensivo. Todos os adeptos e todos no clube podem ver isso», disse.

Fábio Silva diz viver uma melhor fase depois de ter-se lesionado no início da temporada. Elogia os adeptos do Borussia Dortmund («são o clube», diz) e que sempre sonhou jogar diante da 'Muralha Amarela'.