No dia em que o Bayern de Munique oficializou Julian Nagelsmann como novo treinador, a partir da temporada 2021/22, a federação alemã (DFB) assumiu que está em negociações com Hansi Flick, que vai deixar o emblema bávaro.

«É público que Hansi Flick é muito estimado pela DFB. Por isso, podemos confirmar que, neste contexto, vamos iniciar conversações com ele e também com dirigentes do Bayern. Não faremos mais comentários sobre esta questão. É um assunto que vai ser tratado com todo o cuidado e a tranquilidade necessária», disse à imprensa alemã um porta-voz do organismo germânico.

Joachim Löw anunciou, no passado mês de março, que ia deixar o comando da seleção alemã após o Euro2020. Desde logo Hansi Flick foi anunciado à sucessão, não só por ter sido adjunto de Löw, mas também tendo em conta as notícias relativas a diferendos com a estrutura do Bayern.

No passado dia 17 de abril foi assumida, por parte de Flick, a intenção de deixar o emblema de Munique no final da época. O Bayern já definiu então o sucessor, recrutando Nagelsmann ao Leipzig, e tudo indica que Flick será o próximo selecionador alemão.