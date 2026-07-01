A sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, foi alvo de buscas policiais nesta quarta-feira. Em causa estão suspeitas de corrupção na organização do Euro 2024, confirmou o organismo.

A investigação decorre em vários municípios da Alemanha e diz respeito a convites de hotéis e à distribuição preferencial de bilhetes para as cidades anfitriãs, o que pode configurar suborno.

As autoridades suspeitam que um funcionário municipal de uma das cidades anfitriãs terá recebido benefícios indevidos.

Segundo o jornal germânico Bild, estão dois homens no centro da investigação: um francês de 46 anos, responsável pelas relações com as cidades-sede, e um alemão de 66 anos, antigo funcionário municipal de Gelsenkirchen, que terá recebido cerca de 2.400 euros em vantagens, incluindo convite para assistir à meia-final Espanha-França, em Munique.

As buscas abrangeram Berlim, Hamburgo, Estugarda, Munique, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Colónia e Gelsenkirchen, além de várias empresas.