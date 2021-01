A seis meses de terminar contrato com o Bayern Munique, David Alaba está perto de tornar-se reforço do Real Madrid, segundo o diário Marca. Confrontado com a possibilidade de perder o austríaco, Flick respondeu de forma enigmático e assumiu que ainda tem esperança de que este continue na Baviera.



«São coisas que podem acontecer, há jogadores que saem quando acabam os seus contrato. A esperança é a última a morrer. No entanto, sei que as coisas apontam numa determinada direção o que significará uma mudança na equipa», referiu, em conferência de imprensa.



O versátil futebolista chegou ao Bayern com idade de juvenil e cumpriu todas as etapas da formação até se estrear na primeira equipa com 18 anos. Na última década, Alaba conquistou a nove Bundesligas, duas Liga dos Campeões, duas Supertaças Europeias, seis Taças da Alemanha e um Mundial de Clubes.