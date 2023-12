A receção do Bayern Munique ao Union Berlim, agendada para esta tarde, foi adiada devido a um forte nevão que caiu sobre Munique na última noite.

Em comunicado, o Bayern justificou a decisão. «Mesmo que tivesse sido possível deixar o relvado da Allianz Arena em condições que permitissem que o jogo fosse à tarde, os riscos de segurança e a situação do trânsito tornaram o cancelamento inevitável», lê-se.

De resto, o clube bávaro lembra que «dificilmente é possível» chegar ao estádio, depois ao corte de várias estradas e do cancelamento de várias viagens dos transportes públicos.

O Bayern informa ainda que revelará a nova data da partida, da 13.ª jornada da Bundesliga, assim que houver um acordo com a Liga Alemã de Futebol.

O Union Berlim, refira-se, conta com Diogo Leite no plantel e integra o grupo do Sp. Braga na Liga dos Campeões.