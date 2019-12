Marco Reus é um dos mais recentes futebolistas a juntarem-se ao clube dos casados.

O avançado do Borussia Dortmund fechou o ano a trocar alianças com Scarlett Gartmann, modelo alemã de 26 anos com quem namorava há já vários anos.

Fiel ao Borussia Dortmund desde 2012, Reus não pode queixar-se do ano que teve. Foi pai, venceu a Supertaça da Alemanha e casou com uma mulher de sonho!