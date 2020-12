A conceituada revista inglesa FourFourTwo elegeu Robert Lewandowski como o melhor jogador do ano de 2020, numa eleição que contou com a participação de 101 jornalista de 101 países diferentes.

Num ano em que não vai ser atribuída a Bola de Ouro, a revista inglesa decidiu avançar com a própria eleição e anunciou que vai anunciar os resultados completos, que ditaram a eleição do avançado polaco do Bayern Munique, na próxima edição da revista, agendada para sexta-feira.

A revista anunciou, entretanto, que o goleador do Bayern Munique recolheu uma larga maioria dos votos, com 87 num universo de 101.

O prémio feminino vai ser entregue à dinamarquesa Pernille Harder, protagonista da transferência mais cara do futebol feminino, quando trocou o Wolfsburgo pelo Chelsea em setembro passado.

🚨 PLAYER OF THE YEAR 2020 🚨



🏅 With votes coming in from 101 experts from 101 countries across the world, Bayern Munich's Robert Lewandowski has been named FourFourTwo's Player of the Year



👏 👏 👏 @lewy_official



Full list in the new mag, out Friday