O Bayern Munique anunciou, este sábado, que Serge Gnabry sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e enfrenta uma longa paragem.

Ainda que os bávaros não adiantem a extensão da lesão, o médio desfalca a equipa nesta reta final da temporada, podendo falhar próximos jogos do Bayern, entre os quais, a meia-final da Taça da Alemanha frente ao Bayer Leverkusen e as «meias» da Liga dos Campeões, frente ao PSG, marcadas para os dias 28 de abril e 6 de maio.

