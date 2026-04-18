Há 57 min
Gnabry sofre lesão vê «meias» da Champions em risco
Informação foi avançada pelo Bayern Munique
O Bayern Munique anunciou, este sábado, que Serge Gnabry sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e enfrenta uma longa paragem.
Ainda que os bávaros não adiantem a extensão da lesão, o médio desfalca a equipa nesta reta final da temporada, podendo falhar próximos jogos do Bayern, entre os quais, a meia-final da Taça da Alemanha frente ao Bayer Leverkusen e as «meias» da Liga dos Campeões, frente ao PSG, marcadas para os dias 28 de abril e 6 de maio.
Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.— FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2026
