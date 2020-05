O Eintracht Frankfurt regressou este sábado às vitórias na Bundesliga, ao vencer por 2-1 em Wolfsburgo, em jogo da 29.ª jornada do principal campeonato alemão.

O português André Silva, titular na equipa orientada por Adi Hütter, que ainda não contou com Gonçalo Paciência, foi decisivo no encontro. Aos 27 minutos, sofreu falta de Pongracic na área e, de penálti, deu vantagem aos visitantes. Foi o terceiro golo em quatro jogos para o avançado luso, desde a retoma da prova.

Já na segunda parte, Mbabu, de cabeça após livre do lado direito do ataque apontado por Arnold, fez o 1-1: o guardião Kevin Trapp ainda tocou com as mãos na bola, mas não evitou a igualdade.

Foi já com o ex-Sporting Bas Dost em campo que o Eintracht conseguiu o golo da vitória. O holandês entrou para o lugar de André Silva ao minuto 77 e, aos 85, ganhou de cabeça na área para servir Kamada, que bateu Casteels com um remate de pé esquerdo. Em tempo de compensação, Torró, que tinha entrado aos 77 minutos, viu dois cartões amarelos (90+1m e 90+5m) e foi expulso na equipa visitante.

A última vitória do Eintracht na Bundesliga tinha sido na jornada 21, a 7 de fevereiro.

Triunfo importantíssimo para o Eintracht, que soma agora 32 pontos e evita, pelo menos, a queda em zona de descida, da qual tinha dois pontos à maior à partida para jogo. O Wolfsburgo mantém os 42 pontos e é igualado pelo Hoffenhem - que venceu o Mainz - no sexto lugar.