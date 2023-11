O Bayer Leverkusen, com Grimaldo no onze, foi até ao terreno do Werder Bremen vencer por 3-0 e continua líder isolado da Liga Alemã.

A equipa de Xabi Alonso colocou-se na frente do marcador logo aos nove minutos, graças a um auto-golo de Olivier Deman. Em cima do intervalo, o Leverkusen dobrou a vantagem. A assistência foi de Hincapié, com Frimpong a fazer o 2-0.

Já nos últimos 15 minutos da partida, Grimaldo assinou o nono golo da temporada e bateu o seu recorde de golos numa só época.

O antigo jogador do Benfica fugiu pela esquerda e rematou sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

O Bayer Leverkusen continua assim líder isolado da Liga Alemã, com 34 pontos, mais dois do que o Bayern.

No duelo de Borussias, o Dortmund derrotou em casa o Monchengladbach, com Weigl a capitão, por 4-2.

A equipa visitante chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Reitz e Kone, mas o conjunto de Edin Terzic conseguiu operar a reviravolta.

Sabitzer, Fullkrug, Gittens e Malen apontaram os tentos do Dortmund, que ultrapassou o Leipzig no quarto lugar da tabela classificativa.

A equipa de Marco Rose perdeu fora de casa com o Wolfsburg por 2-1. Os portugueses Tiago Tomás e Fábio Carvalho entraram perto do final da partida.

Wind deu vantagem ao conjunto visitado aos nove minutos, mas Poulsen fez o empate no início do segundo tempo.

Contudo, aos 67 minutos, Rogerio deu os três pontos ao Wolfsburg, que ocupa o décimo primeiro lugar do campeonato, com 13 pontos.

Já o Friburgo e o Darmstadt não foram além de um empate a um, com os golos a serem marcados por Honsak e Holer.

Imagens vídeo: Eleven na DAZN