Ilkay Gundogan anunciou a retirada da seleção alemã.

Numa carta publicada nas redes sociais, o médio de 33 anos disse que a decisão surgiu após algumas semanas de ponderação após o Euro 2024, em que capitaneou a Alemanha.

«Mesmo antes do torneio senti algum cansaço físico e mental, o que me deixou a pensar. E os jogos no clube a nível nacional não estão a ser menos do que antes», justificou.

Gundogan garantiu que vai continuar a torcer, agora como adepto, pela Alemanha, que quer ver a lutar pelo título mundial em 2026. «Temos um treinador fantástico, uma equipa verdadeiramente forte e um grande espírito de equipa.»

Gundogan cumpriu 82 jogos e fez 19 golos pela Mannschaft, tendo sido convocado para dois Mundial (2018 e 2022) e três Europeus (2012, 2020 e 2024).

Gundogan é o terceiro jogador da Alemanha que se retira da seleção após o Euro 2024: antes foram Thomas Muller e Toni Kroos, que encerrou a carreira.