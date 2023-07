İlkay Gündoğan, médio alemão de 32 anos, foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona esta segunda-feira e na ocasião não se esquivou a falar de Bernardo Silva, com quem teve a oportunidade de trabalhar no Manchester City.

O alemão elogiou o talento do antigo companheiro e destacou que gostaria de continuar a jogar com ele.

«Nos últimos dois anos em que trabalhei e joguei com ele [Bernardo Silva], foi maravilhoso. Não tenho nada a dizer. Mas ele tem um contrato com o clube e é jogador do City. O resto não está ao meu alcance. Adoro jogar com ele.»

Antes disso, porém, o internacional germânico já tinha abordado os fatores que o levaram a assinar pelo clube catalão. Na altura deixou também uma mensagem de agradecimento ao treinador Xavi.

«Desde o primeiro momento em que conversámos, senti-me muito bem. Senti que era a escolha certa vir para cá. É maravilhoso poder desafiar-me numa liga e num país diferentes. Embora o jogo seja semelhante, adaptar-se a um país e a uma nova cultura nem sempre é fácil. É por isso que estou aqui. Adoro desafios. Apesar da minha idade, tenho muito a oferecer. Acredito que posso ajudar a equipa a atingir um novo nível. A combinação de jogadores jovens e experientes é perfeita. Agora, é hora de demonstrá-lo», disse Gündoğan.

«Sinto-me muito bem. É um dia de orgulho para mim e para a minha família, que viu o Barça de perto. Fazer parte deste clube é algo que vivemos com muito orgulho, era um sonho desde a minha juventude. Algumas vezes estive perto, quase perto, mas parecia que não tinha de acontecer.»

Gündoğan revelou que as conversas que teve com o compatriota Ter Stegen e também com Robert Lewandowski contribuíram para a decisão de juntar-se ao Barcelona. Embora a influência de Lewandowski não tenha sido decisiva, as palavras do avançado polaco foram muito fortes.

«Tive uma conversa bastante longa com ele [Lewandowski]. Quando defrontei a Polónia este verão, ele pediu-me para conversarmos depois do jogo. Falou-me sobre o clube, sobre a cidade. Não precisava que me convencesse, mas foi uma mensagem muito poderosa.»

Quando questionado sobre os desafios que o esperam no Barcelona, Gündoğan mostrou-se entusiasmado por enfrentar um novo país e uma nova Liga, adiantando acreditar que a equipa ainda tem muito potencial para brilhar tem todas as frentes.

«Tenho todas as qualidades para me adaptar o mais rápido possível, mas sei que isso é um processo. Tenho de conhecer os meus companheiros de equipa. A combinação das nossas qualidades vai criar uma boa ligação. Estou ansioso. Ainda temos muito potencial na Europa, na Liga dos Campeões. Podemos ter confiança para alcançar o sucesso. Os desafios são sempre maravilhosos», destacou

Quando questionado se preferia enfrentar o Real Madrid com ou sem Kylian Mbappé, Gündoğan foi claro ao afirmar que a alegria de derrotar o Real Madrid já é especial para qualquer jogador do Barcelona. Enfatizou que o foco deve estar em si mesmo e não se preocupar com o que acontece no clube adversário.

«Ganhar ao Real Madrid já é a alegria mais especial que um jogador do Barça pode ter, mas não estamos interessados no que se passa lá. Ganhamos quando nos concentramos em nós mesmos e não nos comparamos com os outros.»