Erling Haaland chegou a Dortmund no mercado de inverno, mas rapidamente afirmou-se como uma das figuras da equipa. O internacional norueguês frisou que não está a pensar deixar o emblema germânico e apontou à próxima temporada.



«Quero conquistar qualquer coisa com o Borussia Dortmund. Não quero ser sempre segundo, quero conquistar títulos. Devemos estabelecer os objetivos que queremos atacar. Assinei um contrato de longa duração e acabei de chegar, portanto, não estou a pensar sair», referi, citado pelo jornal Westdeutsche Allgemeine Zeitung.



Com o campeonato perdido, o jovem prodígio explicou que faltou ao conjunto de Favre para fazer frente ao Bayern Munique na luta pelo título.



«Infelizmente perdemos os dois jogos contra o Bayern. Sem esses pontos, tornou-se ainda mais difícil acabar à frente deles. Ficámos felizes por acabar no segundo lugar, mas gostaríamos de ter continuado na luta pelo campeonato por mais tempo», acrescentou.



Haaland, de 19 anos, marcou 28 golos em 22 encontros em seis meses no RB Salzburgo antes de se transferir para o Borussia Dortmund (16 golos em 17 partidas).