Harder volta a ser titular, mas continua sem marcar pelo Leipzig
Ex-avançado do Sporting alinhou de início no nulo com o Borussia Monchengladbach
Titular pela primeira vez no Leipzig há menos de uma semana, Conrad Harder voltou a alinhar de início agora na visita a casa do Borussia Monchengladbach, em jogo da ronda 12 da Bundesliga.
O ex-avançado do Sporting alinhou de início, efetuou cinco remates e saiu aos 82 minutos, altura em que ainda se registava um nulo no marcador que se manteve até ao apito final, apesar do ascendente da equipa visitante.
Com este resultado, o Leipzig segue no segundo lugar da Liga alemã, mas corre o risco de ser alcançado pelo Bayer Leverkusen, que joga neste sábado com o Borussia Dortmund.
