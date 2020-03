Limitar os contactos sociais ao estritamente necessário é uma das várias recomendações das autoridades de saúde no combate à pandemia mundial de Covid-19. Porém, há quem prefira ignorar esses mesmos conselhos. Quem o faz geralmente nunca sai bem da história.



Foi caso de Amine Harit. Depois de ter participado numa campanha de sensibilização para alertar as pessoas a ficarem em casa, o jogador do Schalke 04 decidiu ir a uma festa num bar de shisha, na zona de Essen. Por volta da uma da manhã, a Polícia foi chamada ao local depois de a população se ter queixado de que o espaço já deveria estar encerrado.



As autoridades fecharam o estabelecimento e deixou os clientes escaparem apenas com uma advertência.



O diretor desportivo do Schalke 04, Jochen Schneider confirmou o incidente. «É verdade que o Amine esteve lá com um amigo. Admitiu o seu erro. Recordei-lhe da seriedade da situação atual. Neste grave momento, situações como a que aconteceu são intoleráveis. O Amine lamenta muito o sucedido, não voltará a acontecer», disse, citado pela imprensa germânica.

Refira-se que Harit não foi caso único. Mason Mount e Jovic também quebraram as regras da quarentena obrigatória.