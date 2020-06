Kai Havertz, jogador do Bayer Leverkusen, é uma das maiores promessas do futebol alemão e tem sido associado a vários clubes, inclusive ao Bayern Munique. Questionado acerca do médio ofensivo reforçar os bávaros, Thomas Muller considerou um absurdo falar em transferências quando os jogadores estão a sofrer cortes nos salários.



«Das últimas vezes em que esteve na seleção, tive o prazer de treinar e jogar com ele. Kai Havertz é um jogador extremamente bom e um dos grandes talentos europeus. Naturalmente, o Bayern quer sempre os melhores jogadores», começou por dizer, citado pela Sky.



«Não sei o que está planeado. No entanto, é um pouco absurdo falar em novas contratações ao mesmo tempo que se estão a cortar salários», acrescentou.

Recorde-se que os jogadores do Bayern aceitaram reduzir em 40 por cento os vencimentos devido à pandemia de Covid-19.