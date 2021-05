O treinador Hermann Gerland, adjunto do Bayern Munique, vai deixar os bávaros ao fim de 20 anos consecutivos ao serviço do clube. A confirmação foi feita pelo próprio, em entrevista à revista desportiva Kicker.

Gerland, de 66 anos, trabalhou com os treinadores Louis Van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac e Hansi Flick.

Antes, Gerland já tinha passado pelo Bayern entre 1990 e 1995, tendo voltado a Munique em 2001, para desempenhar várias funções no clube bávaro: além de adjunto, trabalhou também na equipa B. Foi o adjunto de vários dos principais treinadores do mundo.

A saída de Gerland segue-se à já confirmada de Hansi Flick, substituído por Julian Nagelsmann (atual técnico do Leipzig) no comando do Bayern.