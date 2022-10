O Hoffenheim foi a Gelsenkirchen derrotar o Schalke 04 por 3-0, no jogo que abriu a décima jornada da Bundesliga.



O conjunto treinado por Andre Breitenreiter precisou de apenas 11 minutos para inaugurar o marcador. Robert Skov, de penálti, deu vantagem aos forasteiros. Ainda antes do intervalo, os mineiros viram o encontro escapar-lhes em definitivo quando Dabbur fez o 2-0.



Se dúvidas existissem relativamente ao vencedor da partida, Skov dissipou-as no arranque da etapa complementar ao assinar o bis, novamente de penálti. Depois de dois golos, o dinamarquês foi substituído por Eduardo Quaresma, defesa que pertence aos quadros do Sporting e que fez, por fim, a sua estreia pelo Hoffenheim.



Esta vitória permitiu ao Hoffenheim subir provisoriamente ao terceiro lugar da Bundesliga enquanto o Schalke 04 é antepenúltimo com seis pontos, mas pode acabar a ronda no fundo da tabela.



Classificação da Bundesliga