Impressionante! Bayern, com golo de Guerreiro, aplica goleada que já não se usa
«Bávaros» venceram Wolfsburgo por 8-1
O Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 8-1 e segue invicto na Bundesliga, reforçando ainda mais, o estatuto de líder, agora com onze pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que é segundo classificado.
O domingo na Baviera foi de barrigada de golos, numa daquelas goleadas de antigamente que já são muito raras nos tempos que correm. Michael Olise apontou dois golos e fez uma assistência, tornando-se uma das figuras de um jogo em que Raphael Guerreiro, que começou no banco de suplentes, também escreveu o nome na lista de marcadores da partida.
O Bayern, refira-se, entrou a vencer cedo na partida, com autogolo de Fischer aos cinco minutos da partida. Dzenan Pejcinovic ainda repôs a igualdade ao minuto 13, mas a equipa da casa quis alcançar a segunda vitória consecutiva. Michael Olise, que esteve imparável na partida, assistiu Luis Diaz que fez o 2-1, ao minuto 30.
Reveja o golo do internacional colombiano:
Na segunda parte, Michael Olise fez o primeiro da conta pessoal com um «golaço» aos 50 minutos.
Até ao final do jogo, Mortiz Jenz (P.B. 53m), Raphael Guerreiro (68m), Harry Kane (69m), Olise (76m) e Goretzka (88m) fecharam o resultado em 8-1.
O Bayern Munique reforça, com este triunfo, o favoritismo para a conquista do campeonato. Já o Wolfsburgo continua na luta pela manutenção, em 14º lugar com 15 pontos.
Reveja o golo de Raphael Guerreiro na partida: