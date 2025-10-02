Da Alemanha chega uma história insólita. A namorada de Jackson Irvine, jogador de futebol do St. Pauli, denunciou um episódio de má conduta de um dirigente do clube alemão. A razão? Terá criado um perfil falso nas redes sociais para criticar o capitão de equipa.

Divisivo, Irvine chegou ao clube em 2021 e tem tomado várias posições públicas pró-Palestina e promovido a sua carreira na moda em paralelo ao futebol. Nem todos os adeptos do clube gostam do jogador... e um dirigente aproveitou a onda.

Criou uma conta e comentou o seguinte numa publicação do jogador, em que surge ao lado da namorada: «Este é o nosso clube, não o vosso. Vocês vão embora em alguns meses, para jogar noutro lugar por um euro a mais. Nós vamos sempre estar aqui quando vocês não forem mais que uma nota de rodapé».

«Só quis partilhar isto porque o bullying precisa de ser exposto, especialmente de pessoas como o René Born, que estão numa posição de poder e acham que podem tentar intimidar-te publicamente», explicou Jemilla. Segundo a revista Kicker, o dirigente René Born admitiu o sucedido e pediu desculpas ao jogador.