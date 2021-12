Incrível!



O Friburgo atropelou o Borussia Monchengladbach, fora de portas, por 6-0! A Christian Streich teve uma entrada de rompante no encontro e aos 12 minutos já vencia por 3-0 graças aos golos de Eggestein (2m), Schade (5m) e Lienhart (12m).



A equipa sensação das primeiras jornadas da Bundesliga não tirou o pé do acelerador e marcou mais três golos até ao apito do árbitro para intervalo. Hofler fez o 4-0 aos 19 minutos e Holer, aos 25, deixou o Gladbach a corar de vergonha.



O Friburgo ainda não tinha terminado e chegou ao 6-0 por Nico Schlotterbeck, aos 37 minutos, dizimando por completo o adversário. Na segunda parte, os forasteiros tiveram ocasiões para ampliar ainda mais o marcador enquanto o conjunto de Hutter tentou encurtar a diferença no marcador, mas em vão.



No oitro jogo desta tarde, Estugarda e Hertha empataram a duas bolas e seguem colados na tabela classificativa.