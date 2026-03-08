Insólito na Alemanha: adepto entra no relvado e desliga monitor do VAR
Aconteceu no Preussen Munster-Hertha. Árbitro ia verificar penálti contra a equipa da casa e não conseguiu ver o lance porque o ecrã estava totalmente preto
Aconteceu no Preussen Munster-Hertha. Árbitro ia verificar penálti contra a equipa da casa e não conseguiu ver o lance porque o ecrã estava totalmente preto
Um episódio verdadeiramente insólito marcou a vitória do Hertha de Berlim no reduto do Preussen Munster (2-1), este domingo, na segunda divisão da Alemanha.
Em tempo de descontos da primeira parte, o árbitro da partida foi alertado pelo VAR para rever um possível penálti de Niko Koulis, da equipa da casa, sobre Mickael Cuisance. Quando chegou ao monitor, Felix Bickel deparou-se com o ecrã totalmente preto.
De acordo com o Bild, um adepto com a cara completamente tapada saltou a barreira, entrou no relvado e arrancou o cabo do aparelho, desligando o monitor. Com a ajuda de outro adepto, voltou para as bancadas. Logo de seguida, a claque do Preussen Munster ergueu uma faixa com a mensagem: «Desliguem o VAR».
Sem imagens, o árbitro ainda aguardou cerca de um minuto, mas teve mesmo de deixar a decisão nas mãos do videoárbitro. De resto, o próprio árbitro comunicou ao estádio que o VAR verificou uma falta na área e, de seguida, apontou para a marca dos onze metros.
Após a partida, o Preussen Munster lamentou o incidente e garantiu que «fará tudo ao seu alcance para identificar o(s) autor(es) e levá-los à justiça».
«Além disso, foram tomadas medidas imediatas para descartar incidentes semelhantes no futuro. Segundo as investigações iniciais, foi uma ação planeada – logo após a falha técnica, uma faixa correspondente foi erguida na bancada», lê-se no site do clube germânico.
Recorde-se que o penálti serviu para Fabian Reese abrir o marcador. Jannis Heuer apontou o golo dos anfitriões logo na segunda parte, mas Marten Winkler (90+3m) garantiu o triunfo aos visitantes em tempo de compensação.
O Hertha está em sexto lugar, ainda na luta pela promoção, enquanto o Preussen Munster ocupa o 14.º posto e tenta manter-se na segunda divisão alemã.
❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪— Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026
Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.
Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA