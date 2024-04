O Werder Bremen foi o «bombo da festa» do Bayer Leverkusen, mas ainda antes do jogo teve de lidar com uma situação insólita. Naby Keita soube que não ia ser titular na BayArena durante o estágio e recusou viajar com a equipa.

«Depois de o Naby saber que não iria ser titular, decidiu não entrar no autocarro e ir para casa. Vamos falar com ele e o seu agente sobre as consequências e como proceder», disse Clemens Fritz, diretor desportivo do Werder Bremen, citado pelo Bild.

Já durante a partida, o médio da Guiné-Conacri deixou a sua versão na rede social Instagram

«Desde o primeiro dia em que assinei com este grande clube, sempre trabalhei de forma altruísta e profissional. (...) Desde o início da minha carreira nunca tive problemas de disciplina onde quer que estive e sempre procurei ser um modelo. Portanto, não aceitarei que alguém manche esta imagem», escreveu.

Sobretudo devido a lesões, a temporada de Naby Keita, que no último verão trocou o Liverpool pelo Werder Bremen, tem sido para esquecer. O jogador de 29 anos soma apenas cinco partidas em 2023/24.