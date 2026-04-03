Surgiu nesta sexta-feira um dos rumores mais inesperados do mercado nos últimos tempos - de que Joachim Low, antigo selecionador da Alemanha, teria um acordo para treinar a seleção do Gana no Mundial 2026.

A possibilidade foi avançada pelo portal Ghanasoccernet e replicada em muitos orgãos de comunicação, inclusivamente em Portugal. Porém, o técnico desmentiu essa informação à Sky Sports alemã.

«Ninguém do Gana falou comigo, oficialmente», rematou. Uma curta declaração partilhada pelo jornal alemão que vem esvaziar uma possibilidade que, já de si, causava alguma estranheza.

Low, campeão mundial em 2014 pelo seu país, esteve 21 anos ao leme da seleção alemã, entre 2006 e 2021. Teve um percurso enquanto treinador e jogador desenhado na Alemanha e na Áustria, com dois curtos interregnos na Turquia.