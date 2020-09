Joachim Löw teceu duras críticas à UEFA por não ter autorizado cinco substituições por equipa na Liga das Nações, tal como havia sido feito nos jogos após a paragem devido à pandemia.

No fim do encontro entre Alemanha e Espanha (1-1), o técnico alemão mostrou-se preocupado com a condição física dos jogadores. «Tenho que dizer de forma crítica: se não for feito agora, quando será? Devíamos ter deixado claro que cinco substituições é uma solução sensata», criticou Löw, depois de «ver que os jogadores acabaram a partida de joelhos».

O treinador da Mannschaft mostrou-se, ainda, desagradado com o calendário internacional dos próximos meses, que considera «bastante pesado e terá repercussões negativas na saúde, no nível de preparação física e na qualidade do jogo».

Em Estugarda, a Alemanha empatou a uma bola com a Espanha, num jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga das Nações.