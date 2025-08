João Palhinha deverá ser anunciado, ainda esta sexta-feira, como reforço do Tottenham, por empréstimo do Bayern Munique. O acordo entre clubes está fechado e o internacional português vai realizar exames médicos, ainda na Alemanha, antes de viajar para Londres.

A informação está a ser avançada pelos jornalistas Florian Plettenberg e David Ornstein que dizem que o Tottenham vai pagar 5 milhões de euros pelo empréstimo até ao final da época, fica encarregue de cem por cento dos salários do internacional português e com uma opção de compra, no final da época, fixada nos 25 milhões, mas que pode chegar aos 30 com bónus por objetivos.

O médio de 30 anos está, assim, de regresso à Premier League onde já cumpriu duas temporadas ao serviço do Fulham de Marco Silva antes de assinar pelo Bayern em 2024.

Na Alemanha, o jogador formado no Sporting somou 17 jogos na Bundesliga aos quais juntos mais cinco na Liga dos Campeões, dois na Taça da Alemanha e um no Mundial de Clubes.

🚨🆕 Joao #Palhinha will complete his medical for Tottenham as soon as possible. Probably today.



New details: Tottenham have secured an option to buy for next summer, set at €25 million guaranteed, with the potential to rise through bonuses. Loan fee: up to €5m including… pic.twitter.com/jiMAPASO0y