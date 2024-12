Há mais de um mês lesionado, João Palhinha está de regresso aos treinos! O Bayern Munique revelou esta terça-feira que o internacional português já treinou com bola nos pés.

Juntamente com o médio luso, Serge Gnabry também regressou: «João Palhinha e Serge Gnabry treinaram com a bola nos pés, na terça-feira de manhã, pela primeira vez desde as suas lesões».

Sacha Boey continua lesionado.

Contratado no verão, João Palhinha jogou um total de 13 jogos com a camisola dos bávaros. De recordar que João Palhinha sofreu uma rotura muscular no seu adutor direito em novembro, ao serviço da Seleção Nacional.