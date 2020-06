Neven Subotic, atual jogador do União de Berlim, falou num documentário exibido pelo canal alemão ARD sobre as técnicas utilizadas pelos jogadores para recuperaram fisicamente mais depressa. «O que eu vi nos últimos 14 anos foi iboprufeno a ser tomado como se fossem smarties» afirmou o defesa central, antigo jogador do Borussia Dortmund.

Ainda no documentário, um bioquímico defende a proibição destas substâncias, legais aos olhos da World Anti-Doping Agency (WADA). «Os analgésicos melhoram a performance. Na minha opinião vai contra a ética desportiva se não conseguires subsistir sem eles» defendeu Hans Geyer, do laboratório de doping de Colónia, na Alemanha.

O documentário leva a cabo um inquérito, que mostra que milhares de jogadores de divisões inferiores só conseguem jogar se tomarem analgésicos. Um deles é o irmão do defesa Mats Hummels, que milita na terceira divisão ao serviço do Unterhaching.

«Se me disserem nove vezes para parar de os tomar, são nove vezes que não vou ouvir», assume o irmão mais novo de Mats, Jonas Hummels.