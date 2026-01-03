O Leipzig anunciou, esta tarde, que Kevin Kampl rescindiu contrato, após a morte do irmão mais velho. O médio ficou perturbado com a tragédia e manifestou vontade de passar mais tempo junto da família.

Kevin Kampl, de 35 anos, chegou ao Leipzig em 2017, proveniente do Bayer Leverkusen, e somou dez golos e 23 assistências em 283 jogos pelos «Die Roten Bullen».

Em comunicado oficial do clube, o jogador afirmou que se vai «dedicar totalmente à família». Esta temporada, Kampl participou em três jogos, sem registar qualquer participação para golo.