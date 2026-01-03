Kevin Kampl rescinde contrato com o Leipzig após morte do irmão
Internacional esloveno pretende passar mais tempo com a família
O Leipzig anunciou, esta tarde, que Kevin Kampl rescindiu contrato, após a morte do irmão mais velho. O médio ficou perturbado com a tragédia e manifestou vontade de passar mais tempo junto da família.
Kevin Kampl, de 35 anos, chegou ao Leipzig em 2017, proveniente do Bayer Leverkusen, e somou dez golos e 23 assistências em 283 jogos pelos «Die Roten Bullen».
Em comunicado oficial do clube, o jogador afirmou que se vai «dedicar totalmente à família». Esta temporada, Kampl participou em três jogos, sem registar qualquer participação para golo.
Danke, Kevko! Abschied nach achteinhalb gemeinsamen Jahren ...🥺#RBLeipzig und Kevin #Kampl haben sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Januar 2026 geeinigt. Der 35-Jährige hatte den Wunsch aus familiären Gründen geäußert, RB Leipzig… pic.twitter.com/jWD6shmd9q— RB Leipzig (@RBLeipzig) January 3, 2026