Menos de dez semanas após ter chegado, Jurgen Klinsmann demitiu-se do comando técnico do Hertha de Berlim.



Através de um comunicado nas redes sociais, o técnico alemão explicou os motivos que o levaram a demitir-se. O ex-futebolista referiu não sentir confiança da direção e acrescentou que falta união e coesão dentro do clube, factores decisivos para quem luta pela permanência.







Em comunicado, o Hertha mostrou-se «surpreendido» com a saída repentina de Klinsmann, acrescentando que nada o fazia prever especialmente após a janela de transferências. Lembre-se que em janeiro Piatek e Tousart foram adquiridos pelo clube germânico a pedido do técnico.



Em 11 jogos na Bundesliga, Klismann somou três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Alexander Nouri vai assumir o comando técnico do Hertha de forma interina.



Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten. https://t.co/JuglrTz81u #hahohe pic.twitter.com/LFBRqJ5dm9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 11, 2020