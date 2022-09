Jürgen Klopp diz que os treinadores das camadas jovens são os grandes responsáveis pelo sucesso dos futebolistas portugueses, numa intervenção gravada no fórum Football Talks. Questionado sobre o que aprecia nos futebolistas portugueses, o alemão elogiou a competitividade e destacou o papel dos treinadores.

«Aprecio a educação de topo em termos de futebol. Regra geral, são incrivelmente bem treinados na formação e, porventura, também na transição para o futebol sénior. Quando pensamos em jogadores de topo, o Cristiano Ronaldo e também o Bernardo Silva fazem de Portugal um país impressionante no futebol», referiu.

«Eu fui um jogador mediano, mas podia ter sido melhor. O meu treinador era o carteiro – com todo o respeito por ele –, mas só nos mandava correr. Se calhar, se tivesse tido outro tipo de acompanhamento, teria mais sido diferente.»

Também o contexto social foi indicado por Klopp como fulcral nesta diferença.

«Uma vez vim a Portugal e, por curiosidade, fui ver o sítio onde o Figo cresceu. E, entre os prédios, num bairro humilde, estava lá um campo, um campo de futebol de cinco, com luzes, para as crianças poderem jogar à noite. Na Alemanha, os vizinhos nunca permitiriam que isso acontecesse sem protestarem, por causa do barulho.»